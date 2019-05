60 Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot im Mittelmeer

Einen Tag nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der Küste Tunesiens hat das Rote Kreuz die Zahl der Toten mit rund 60 angegeben. Es bestehe keine Hoffnung mehr auf weitere Überlebende, sagte Mongi Slim von der Hilfsorganisation am Samstag. Das Unglück hatte sich in der Nacht auf Freitag in internationalen Gewässern ereignet. Zunächst war von rund 50 Vermissten die Rede gewesen.