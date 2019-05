85 Migranten vor Malta aus Holzboot geborgen

Die maltesischen Streitkräfte haben 85 Migranten aus Seenot gerettet. Das hölzerne Boot der Flüchtlinge sei vor der Küste der Mittelmeerinsel in Schwierigkeiten geraten, teilte das Militär am Samstag mit. Die Insassen seien von einem Patrouille-Boot aufgenommen und an Land gebracht worden, hieß es in Medienberichten.