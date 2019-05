Brand in Wiener Hotel - Feuer in Sauna ausgebrochen

Das Feuer im Keller des Novotels in Wien-Leopoldstadt am Freitagabend ist in der Sauna ausgebrochen. Laut Polizeisprecher Harald Sörös wurde ein Gegenstand am Ofen abgestellt. Ob dies absichtlich oder unabsichtlich geschah, werde nun ermittelt, sagte er am Samstag. Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes hat ihre Arbeit aufgenommen.