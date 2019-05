FPÖ-Landesparteitag startete mit Trommlern und Fahnen

Mit Trommlern und fahnenschwingenden Funktionären ist am Samstag im Congress Center in Pörtschach der 31. Landesparteitag der Kärntner FPÖ eröffnet worden. An die 300 Delegierte waren gekommen, von der Bundespartei hatten EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky und Staatssekretär Hubert Fuchs den Weg nach Kärnten gefunden.