Darmann als Obmann der Kärntner FPÖ bestätigt

Mit 95,73 Prozent ist am Samstag beim FPÖ-Parteitag in Pörtschach Gernot Darmann als Parteiobmann bestätigt worden. Darmanns politisches Ziel: er will 2023 den Landeshauptmannsessel zurückerobern. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky stellte bei seiner Rede den EU-Wahlkampf ins Zentrum. Er führte einen Rundumschlag gegen die politische Konkurrenz, vor allem gegen ÖVP-Spitzenkandidaten Otmar Karas.