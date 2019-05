Tödlicher Unfall mit Radfahrer in NÖ: Pkw-Lenker angezeigt

Gegen den Pkw-Lenker, der einen 34-jährigen Radfahrer am Donnerstagabend in Blindenmarkt (Bezirk Melk) gerammt und tödlich verletzt haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Der Autofahrer sei auf freiem Fuß angezeigt worden, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Anklagebehörde, am Samstag auf APA-Anfrage.