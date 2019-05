Hopper-Gemälde könnte bei Auktion zehn Mio. Dollar bringen

Ein Gemälde des US-Künstlers Edward Hopper (1882-1967), das den New Yorker Central Park zeigt, könnte bei einer Auktion in New York bis zu zehn Millionen Dollar (etwa 8,9 Millionen Euro) einbringen. Hopper habe "Shakespeare at Dusk" 1935 gemalt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag mit. Die Auktion sei für den 21. Mai geplant.