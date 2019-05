Kunstbiennale Venedig wird offiziell eröffnet

In Venedig wird am Samstag die Kunstbiennale offiziell eröffnet. Zum 58. Mal gibt diese traditionsreiche Großausstellung in den Giardini und im Arsenale einen Überblick über das internationale Kunstgeschehen. Neben der vom US-Amerikaner Ralph Rugoff kuratierten Hauptausstellung unter dem Titel "May You Live In Interesting Times" gilt das Interesse den nationalen Pavillons.