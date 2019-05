Russland startete mit 5:2 gegen Norwegen in die Eishockey-WM

Der große Turnierfavorit Russland hat die Eishockey-WM in der Slowakei standesgemäß mit einem klaren Sieg eröffnet. Die Startruppe um Alexander Owetschkin besiegte am Freitag in der Gruppe B in Bratislava Norwegen mit 5:2 (2:0,2:0,1:2). Im Eröffnungsschlager in Kosice verlor Kanada überraschend gegen Finnland mit 1:3 (1:1,0:0,0:2).