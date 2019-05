Kritik an Plänen für Wiederaufbau von Notre-Dame

An den Plänen der französischen Regierung für einen schnellen Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist Kritik laut geworden. Bei einer Debatte in der Nationalversammlung monierten Abgeordnete der Opposition am Freitag einen Gesetzentwurf, der Ausnahmen unter anderem beim Denkmal- und Umweltschutz vorsieht.