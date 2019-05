Ministerium informiert sich über Politiker-Schulbesuche

Das Bildungsministerium fordert von den Bildungsdirektionen in Niederösterreich und der Steiermark Berichte über Schulbesuche von ÖVP-Politikern im Rahmen des EU-Wahlkampfs an. Anlass ist die Kritik an Auftritten der ÖVP-Kandidaten Lukas Mandl und Othmar Karas. Der Besuch von Politikern an Schulen ist nicht grundsätzlich verboten.