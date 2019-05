Zweites Opfer erlag nach Unfall in Steyregg Verletzungen

Zwei Tage nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß auf der B3 bei Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein zweites Unfallopfer gestorben. Nachdem für eine 65-jährigen Linzerin bereits am Unfallort jede Hilfe zu spät gekommen war, erlag nun auch eine 60-Jährige im Spital ihren Verletzungen, teilte die Polizei Oberösterreich mit.