EU-Parlament prüft Spenden an ACRE

Auch das Europaparlament dürfte sich die Spenden, die aus dem Umfeld von Barbara Kolm, FPÖ-nahe Vizepräsidentin des Generalrats der Nationalbank, an die EU-kritische Allianz der Konservativen und Reformer in Europas (ACRE) flossen, näher anschauen. Allerdings ist nicht mehr in dieser Legislaturperiode mit einem Ergebnis zu rechnen.