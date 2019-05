ORF-Konfrontationen zur EU-Wahl mit vielen Themen

Ein breites Themenfeld ist am Mittwoch in den ORF-Konfrontationen zur EU-Wahl beackert worden. In Teil 1 der insgesamt 15 Duelle der Spitzenkandidaten der sechs Parlamentsparteien gab es nicht nur die erwarteten Angriffe, sondern auch teils überraschende Sympathiebekundungen zu sehen. Schärfer fielen die Gespräche meist jener Paarungen aus, die im selben Wählerteich fischen.