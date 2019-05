Brasiliens Ex-Präsident Temer muss wieder ins Gefängnis

Der frühere brasilianische Präsident Michel Temer muss zurück ins Gefängnis. Ein Berufungsgericht in Rio de Janeiro ordnete am Mittwoch die Inhaftierung des 78-Jährigen an. Diese einstweilige Verfügung sei "unverzüglich rechtskräftig", sagte ein Gerichtsvertreter. Temer hatte bereits im März wegen mutmaßlicher Verwicklung in einen Korruptionsskandal mehrere Tage lang in Untersuchungshaft gesessen.