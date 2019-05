AKW Mochovce: Laut Köstinger "nur Etappensieg"

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat nach der Verschiebung des Betriebsbeginns zweier Reaktoren des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce darauf hingewiesen, dass es sich dabei nur um einen "Etappensieg" handle. "Ich warne davor, zu glauben, dass das alles ist", so Köstinger vor dem Ministerrat am Mittwoch. Zudem erteilte sie der Atomkraft in Europa insgesamt eine Absage.