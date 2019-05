Taliban griffen US-Hilfsorganisation in Kabul an

Taliban-Kämpfer haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul die Einrichtung der internationalen NGO Counterpart International angegriffen. Das teilte das afghanische Innenministerium am Mittwoch mit. Counterpart International mit Hauptsitz in Arlington im US-Staat Virginia nahe Washington D. C. arbeitet in verschiedenen Projekten mit der US-Entwicklungsbehörde USAID zusammen.