Staatspreis für Europäische Literatur an Michel Houellebecq

Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur geht heuer an den französischen Autor Michel Houellebecq (63). Das gab Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch bekannt. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 26. Juli im Solitär der Universität Mozarteum Salzburg statt.