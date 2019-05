Toronto und Denver stellten im NBA-Play-off auf 3:2

Die Toronto Raptors und Denver Nuggets haben souveräne und wichtige Heimsiege in der zweiten NBA-Play-off-Runde gefeiert. Der einzige Club aus Kanada fegte die Philadelphia 76ers mit 125:89 aus der Halle und stellte ebenso wie Denver, das die Portland Trail Blazers mit 124:98 demütigte, auf 3:2 in der "best of seven"-Serie.