Österreich gedenkt Ende des Zweiten Weltkrieges

Österreich gedenkt am Mittwoch dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die traditionelle Gedenkveranstaltung der Bundesregierung steht diesmal unter dem Motto "Umbruch Aufbruch Europa". Am Abend geht das "Fest der Freude" am Heldenplatz über die Bühne. Am 8. Mai jährt sich die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und damit des offiziellen Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 74. Mal.