Prozess gegen US-Guru wegen Sexsklaverei begonnen

In New York hat der Prozess gegen einen US-Guru begonnen, dem die sexuelle Versklavung von Frauen vorgeworfen wird. Der 58-Jährige Keith Raniere soll viele seiner Anhängerinnen zum Sex genötigt zu haben. In dem am Dienstag begonnenen Prozess ist der Gründer der sektenähnlichen Organisation Nxivm unter anderem wegen Sexhandels angeklagt.