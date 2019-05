Bericht über Geiselnahme im Südwesten Frankreichs

Ein offenbar bewaffneter Mann hält in der Nähe der französischen Stadt Toulouse vier Menschen als Geiseln fest, wie die Staatsanwaltschaft und ein Mitarbeiter der Polizei am Dienstag bestätigten. Der Vorfall ereignete sich demnach in einer Bar mit einem Büro für Sportwetten in dem Vorort Blagnac. Wie der Nachrichtensender Franceinfo am Dienstag berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle.