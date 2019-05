Messerstecherei in Eissalon in Wien-Floridsdorf

Wegen einer Frau sind zwei Wiener in der Nacht auf Dienstag in einem Floridsdorfer Eissalon in einen beinahe tödlichen Streit geraten. Laut Polizei ging ein 57-Jähriger kurz vor 23.30 Uhr mit einem Messer in dem Geschäft in der Brünner Straße auf seinen 56-jährigen Kontrahenten los. Er verpasste dem Widersacher mehrere Schnitte und Stiche im Halsbereich und verletzte ihn dadurch lebensgefährlich.