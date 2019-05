Mehr als 40 Tote bei Kämpfen im Nordwesten Syriens

Facebook

Im Norden der Provinz Hama waren die Regierungstruppen nach Angaben der Beobachtungsstelle zuvor auf zwei Dörfer und eine strategisch wichtige Anhöhe vorgerückt. Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, starteten die Regierungstruppen im Norden von Hama und in der Nachbarprovinz Idlib eine Offensive, die sich gegen Gebiete und Nachschubrouten der Rebellen richtet.

Die Jihadisten feuerten Raketen auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt in der Region ab. Schäden oder Opfer habe es dabei aber nicht gegeben, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In der Region, die teilweise von der Jihadistenmiliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolliert wird, hatte es bereits in den vergangenen Tagen massive Luftangriffe gegeben. Am Montag waren nach Angaben der Beobachtungsstelle durch Angriffe syrischer und russischer Truppen in Idlib und in angrenzenden Gebieten fünf Zivilisten getötet worden.

Nach Angaben der Hilfsorganisation Refugees International sind seit Februar schon mehr als 140.000 Zivilisten vor den Angriffen geflohen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres appellierte an die Konfliktparteien, Zivilisten zu schützen und sich wieder "vollständig" an eine im September vereinbarte Waffenruhe zu halten.

In der Region gilt seit September eine Waffenruhe mit den Truppen von Machthaber Bashar al-Assad, doch gibt es immer wieder Kämpfe. Erst am Montag hatte die russische Luftwaffe nach Angaben der Beobachtungsstelle drei Krankenhäuser in Idlib und Hama bombardiert.