Rundfahrtschiffe in Mörbisch brannten ab

Der Brand mehrerer Rundfahrtboote im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Neusiedler See hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Vier Boote wurden nach Angaben der Einsatzkräfte ein Raub der Flammen. Bei einem weiteren, das in der Nähe lag, schmolzen durch die große Hitze einige Scheiben.