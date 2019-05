Skispringer Kofler erklärte Rücktritt: "Viele Emotionen"

Die Spitzensport-Karriere ist vorbei, Andreas Kofler widmet sich neuen Zielen. Der 34-jährige Jung-Vater gab am Montag im Innenministerium in Wien im Beisein seiner Gattin Mirjam und seiner Tochter Luise den Rücktritt als Skispringer bekannt. Der zweifache Team-Olympiasieger und fünffache -Weltmeister bleibt bei der Polizei, die ihn seit 2007 unterstützt, und beginnt die Trainerausbildung.

"Es sind viele Emotionen im Spiel. Es ist sicher ein schwieriger, aber auch ein schöner Tag", sagte Kofler und bedankte sich bei allen, die ihn unterstützt haben. Mit seinem obersten Dienstherrn gab es einen "Dressentausch". Kofler überreichte Innenminister Herbert Kickl einen Sprunganzug und bekam im Gegenzug eine Polizeiuniform. Der Tiroler möchte in der Landespolizeidirektion im technischen Bereich tätig sein, etwa im Bereich Drohnen. Streifendienst wird der Stubaier jedenfalls nicht versehen. "In der Ausbildung ist es vorgekommen, dass ich auf einen Strafzettel hinten ein Autogramm schreiben musste", erzählte Kofler lächelnd.

Er trat als vorletzter Athlet der sogenannten "Superadler" zurück. "Der Abschied fällt mir schwer, obwohl ich Zeit hatte, mich darauf einzustellen. Es war eine intensive Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, jetzt wird es Zeit für neue Wege", sagte Kofler. "Das Wichtigste, das ich mitnehmen kann, ist, dass man nie aufgeben soll."

Seine Karriere war geprägt von Auf und Ab, so gelang etwa der Sieg bei der Vierschanzen-Tournee 2009/10, den Kofler als einen der wichtigsten Karriere-Punkte bezeichnete, just in der Saison nach einem Tiefpunkt. Trotz Größen wie Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern als Kollegen und Rivalen brachte es der Fulpmer auf zwölf Weltcupsiege.

Der erste gelang im Vorfeld der Olympischen Spiele von Turin 2006 in Willingen. Damals siegte Kofler vor Morgenstern. "In Turin drehen wir es um", hätten sie damals gesagt, erinnerte sich Kofler. "Und so kam es auch wirklich."

Dass er den Einzel-Olympiasieg auf der Großschanze um nur einen Zehntelpunkt verpasste, schmerzt Kofler laut eigener Aussage nicht. "Im ersten Moment denkt man sich, wie soll man damit umgehen. Aber es ist egal, ob man mit dem kleinstmöglichen Abstand oder 30 Punkte zurückliegt. Wir waren damals so jung und haben gar nicht damit gerechnet, überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Wir waren gemeinsam im Zimmer und konnten so den schönen Moment teilen", beschrieb Kofler 13 Jahre später diese Situation, die ihm und Morgenstern bei gemeinsamen Gesprächen immer noch Gänsehautgefühl beschere.

Morgenstern stand auch bei der WM 2011 von der Normalschanze vor Kofler ganz oben auf dem Podest (Abstand 9,1 Punkte), auf der Großschanze in Oslo fehlten dem Vierten 3,7 Zähler auf Simon Ammann (SUI) und Bronze und bei den Winterspielen 2010 trennte Kofler auf der Großschanze nur ein Punkt vom drittplatzierten Schlierenzauer.

Die große Konkurrenz habe sich positiv ausgewirkt, sagte Kofler gegenüber der APA. Natürlich habe es auch Reibereien gegeben, denn jeder habe einen starken Charakter. "Aber der Anreiz, sich immer zu verbessern, hatte sicher großen Anteil am Erfolg. Es gab mehr Athleten mit Potenzial als Startplätze. Es war auf jeden Fall befruchtend und eine ganz eigene Situation."

Der letzte Karriere-Erfolg gelang Kofler am 15. Dezember 2012 in Engelberg, das für ihn einen besonderen Platz einnimmt. In der Schweiz erreichte er am 17. Dezember 2016 als Dritter auch seinen letzten Einzel-Podestplatz. "Damals habe ich instinktiv gemerkt, dass ich das besonders aufsaugen muss, weil es nicht mehr so viele weitere geben würde."

Im Herbst seiner Karriere wurde Kofler durch eine Autoimmunerkrankung zurückgeworfen und verlor dadurch ein Jahr. "Ohne die WM in Seefeld hätte ich es schon früher gelassen", gab Kofler zu. "Es war ein Erfolg, nach einem Jahr im Sommer (2018, Anm.) wieder einzusteigen. Ich hatte die Hoffnung, noch zur WM zu kommen, wurde aber im Herbst aus dem Weltcupteam genommen." Er sprang im Kontinentalcup weiter und musste die große Karriere mit hinteren Plätze in der Tournee-Qualifikation für Innsbruck und Bischofshofen ausklingen lassen. Im Pongau absolvierte Kofler im Kontinentalcup am 12. Jänner auch seinen letzten Bewerb.

Minister Kickl meinte, er sei froh, dass Kofler im Polizeidienst bleibe. "Du kommst als Super-Adler zur Super-Polizei. Ich bin überzeugt, dass du diese Aufgabe mit der gleichen Bravour bewältigst."