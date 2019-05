Suche nach weiteren Opfern nach Mordserie auf Zypern

Die zypriotische Polizei wird am Montag erneut einen künstlichen See absuchen, aus dem am Sonntag eine Kinderleiche in einem Koffer geborgen worden war. Die Ermittler vermuten mindestens ein weiteres Opfer in dem Gewässer. Ein 35-jähriger Mann hatte gestanden, in den vergangenen drei Jahren fünf Frauen und zwei Mädchen umgebracht zu haben.