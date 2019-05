Regierung hält laut Kneissl an Vorhaben zu Doppelpass fest

Ungeachtet der scharfen Ablehnung Italiens hält die Bundesregierung an ihrem Vorhaben einer Doppelstaatsbürgerschaft für deutschsprachige und ladinischsprachige Südtiroler fest. "Das ist im Regierungsprogramm festgeschrieben", sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Montag bei einem Pressgespräch in Innsbruck. Die Entscheidungen würden ihre Zeit brauchen, aber: "Sie sind im Fluss".