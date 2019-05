Blümel: Österreich im Prinzip zu EU-Kommissarverzicht bereit

Facebook

Österreich sei dann auch zu einem Verzicht bereit. "Das liegt in der Natur der Sache, wenn man eine Verkleinerung der Kommission vorschlägt", erklärte Blümel.

Zur Warnungen der FPÖ vor einem neuen EU-Vertrag sagte Blümel: "Man muss Wahlkampfgetöse von der gemeinsamen Linie der Bundesregierung unterscheiden." FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hatte in Replik auf Kurz gewarnt, ein neuer EU-Vertrag könnte "die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips und noch mehr EU-Zentralismus bedeuten". Die bei der EU-Wahl an zweiter Stelle der ÖVP-Liste kandidierende Staatssekretärin Karoline Edtstadler hatte Vilimsky daraufhin "Retro-Politik" vorgeworfen.

Angesprochen auf den Vorwurf der Grünen, dass sich Österreich während seiner EU-Ratspräsidentschaft nicht um eine Reform der EU gekümmert habe, antwortete Blümel, dass es bei einer Ratspräsidentschaft darum gegangen sei, ein "ehrlicher Makler" zu sein. Beim informellen EU-Gipfel am Donnerstag in Sibiu (Hermannstadt) wiederum gehe es darum, in welche Richtung sich die EU weiterentwickeln solle. Dort werde Kurz seine Vorschläge vorbringen, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Zudem spricht sich Blümel für eine "faire Rotation" der EU-Kommissare nach einer möglichen Vertragsveränderung aus. Österreich ist demnach nicht zu einem einseitigen Verzicht auf einen eigenen EU-Kommissar bereit, sondern - sollte der Vorschlag von Bundeskanzler Kurz angenommen werden - für eine "faire Rotation, die alle EU-Staaten betrifft, auch die großen", hieß es gegenüber der APA.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) will sich in der Frage vorerst nicht festlegen. "Ich kann das derzeit weder mit 'Ja' noch mit 'Nein' beantworten", sagte Kneissl am Montag in Innsbruck. FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hatte sich ja gegen den Vorschlag ausgesprochen und vor weitreichenden Konsequenzen für Österreich, etwa hinsichtlich einer möglichen Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips, gewarnt. "Die Einstimmigkeit ist sehr wichtig", unterstrich auch Kneissl.

Es gebe aber zweifelsfrei eine "lange Liste an offenen Baustellen", so die Außenministerin, etwa was die Frage der Subsidiarität angehe. "Und es gibt einen Bedarf, mit diesen offenen Baustellen umzugehen", so Kneissl.

Die Außenministerin trat für eine Stärkung der Fachministerräte auf europäischer Ebene ein. Es sei "sehr bedauerlich", dass Entscheidungen meistens in Formaten außerhalb dieser Gremien, etwa in der E3-Gruppe (Deutschland, Großbritannien und Frankreich), fallen. Dies sei "kein rechtlich festgeschriebenes Format", erklärte Kneissl. Die "politische Debatte" müsse wieder in den Ratssitzungen erfolgen, forderte die Ministerin.