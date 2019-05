Links-Kandidat Cortizo führt bei Präsidentenwahl in Panama

Bei der Präsidentenwahl in Panama liegt Laurentino Cortizo von der moderat linken Partei PDR vorn. Nach Auszählung von 40 Prozent der Stimmen beträgt der Vorsprung des 66-jährigen früheren Landwirtschaftsministers auf seinen Konkurrenten Romulo Roux von der konservativen DC 2,5 Prozentpunkte. Das teilte das Wahlkomitee am Sonntagabend in Panama-Stadt mit.