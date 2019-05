Arktischer Rat tagt in Finnland zum Klimaschutz

In der nordfinnischen Stadt Rovaniemi findet am Montag ein Ministertreffen des Arktischen Rats statt. Das Gremium befasst sich unter anderem mit dem Umweltschutz am Nordpol und dem Klimaschutz. Dem Rat gehören die acht Anrainerstaaten der Arktis an, darunter neben Finnland auch die USA und Russland.