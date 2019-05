Superheldenepos "Avengers: Endgame" weiter auf Rekord-Kurs

Das Superheldenepos "Avengers: Endgame" stellt an den Kinokassen weiter Rekorde auf. Der Marvel-Film hat in kürzester Zeit weltweit mehr als zwei Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1,78 Milliarden Euro) eingespielt. Geknackt wurde die Marke nach Berechnung der Branchenseite "Boxofficemojo.com" am Wochenende.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Auf der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten steht "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2,79 Milliarden US-Dollar) weiterhin an erster Stelle, nun gefolgt von "Avengers: Endgame" mit 2,189 Milliarden US-Dollar. Damit rutschte "Titanic" (2,187 Milliarden) auf den dritten Platz der Weltrangliste ab.

"Avengers: Endgame" mit einer Star-Besetzung um Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson hatte am vorigen Wochenende in Nordamerika mit 350 Millionen Dollar einen Rekordstart hingelegt. An seinem zweiten Wochenende verdiente die Produktion nun noch weitere 145 Millionen Dollar dazu. Allein in den USA und Kanada flossen seit dem Start insgesamt schon 620 Millionen Dollar in die Kassen.

Auf den weitere Chart-Plätzen in Nordamerika hatten es am Wochenende - neben "Avengers" - mehrere Neueinsteiger schwer. Der Thriller "The Intruder" spielte nach Schätzungen am Sonntag rund 11 Millionen Dollar ein, die Komödie "Long Shot" mit Charlize Theron und Seth Rogen kam auf 10 Millionen Dollar, gefolgt von dem Trickfilm "Uglydolls" mit rund 8,5 Millionen Dollar.