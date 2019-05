Vermutlich 13 Tote bei Notlandung von Flugzeug in Moskau

Bei der Notlandung einer brennenden Passagiermaschine in Moskau sind am Sonntag vermutlich 13 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete die staatliche Agentur Tass am Sonntag unter Berufung auf medizinische Rettungsdienste. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Auch andere Medien berichteten von mehreren Todesopfern.