ManUnited verpasste durch 1:1 in Huddersfield CL-Startplatz

Manchester United ist in der kommenden Saison nicht in der Fußball-Champions-League vertreten. Englands Rekordmeister erreichte am Sonntag in der vorletzten Runde auswärts gegen das abgeschlagene Schlusslicht Huddersfield nur ein 1:1 und hat damit als Tabellensechster keine Chance mehr, unter die Top vier zu kommen.