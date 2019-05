Schalke nach Nullnummer gegen FC Augsburg endgültig gerettet

Schalke 04 hat am Sonntag die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga beseitigt. Durch das 0:0 gegen den schon zuvor geretteten FC Augsburg können die Königsblauen bei sieben Punkten Vorsprung im Saison-Endspurt vom VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang nicht mehr eingeholt werden.