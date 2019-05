Clan-Fehden im Ruhrgebiet eskalierten

Fehden zwischen verfeindeten Familien und innerhalb eines Clans sind an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen eskaliert. Es gab Verletzte und Festnahmen. In zwei Fällen verfolgten Angehörige eines Clans am Freitag Mitglieder einer gegnerischen Familie mit Autos und bedrohten sie. In Köln prügelten sich etwa 20 Männer am Freitagabend auf offener Straße.