Start von permanenter Videoüberwachung am Schwarzenbergplatz

Nachdem es am Befreiungsdenkmal der russischen Armee am Wiener Schwarzenbergplatz wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen ist, gibt es seit vergangener Woche eine permanente Videoüberwachung des Objektes. Darüber informierte die Polizei am Sonntag. Erst vor zwei Wochen waren Teile des Monuments mit schwarzer Farbe überschüttet worden.