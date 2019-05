U6-Station Gumpendorfer Straße fertig saniert

Die Sanierungsarbeiten an der U6-Station Gumpendorfer Straße haben sich am Wochenende in den letzten Zügen befunden. Ab dem 7. Mai sind beide Bahnsteige wieder für Fahrgäste zugänglich, berichteten die Wiener Linien am Sonntag. Die Stiegen der historischen Station wurden komplett abgetragen und neu errichtet.