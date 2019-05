Unfall mit einer Zille auf der Donau in Linz

Glimpflich ist am Samstagnachmittag ein Unfall mit einer Zille auf der Donau in Linz verlaufen. Das Holzboot der Feuerwehr wurde während einer Ausbildungsfahrt bei einer Brückenbaustelle der A7 unter den Bug eines angelegten Kahns der Baustelle gezogen. Dabei wurden zwei Oberösterreicher im Alter von 47 und 38 Jahren, die in der Zille saßen, aus dem Boot geworfen. Sie konnten gerettet werden.