Rechnungshöfe wollen Prüfungen besser vernetzen

Die österreichischen Rechnungshöfe wollen ihre Prüfungen künftig besser aufeinander abstimmen. Eine entsprechende Vereinbarung wollen die Direktoren der Rechnungshöfe der neun Länder und des Bundes am Montag in Bregenz unterzeichnen. Damit soll sichergestellt werden, "dass die Kontrolle in ganz Österreich an einem Strang zieht", sagte Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker am Sonntag.