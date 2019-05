Netanyahu kündigt Vergeltungsangriffe im Gazastreifen an

Facebook

Überdies solle die Armee die Truppen rund um den Gazastreifen "mit Panzern sowie Truppen von Artillerie und Infanterie" verstärken, so Netanyahu zu Beginn einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Nach den Raketenangriffen hat sich indes die US-Regierung hinter Israel gestellt. "Wir stehen auf der Seite Israels und unterstützen sein Recht auf Selbstverteidigung gegen diese abscheulichen Attacken", erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Morgan Ortagus. Kritik an Israel kam indes aus der Türkei.

Zugleich verurteilte sie "die anhaltenden Raketenangriffe der Hamas und des palästinensischen Islamischen Dschihad aus Gaza auf unschuldige Zivilisten und ihre Gemeinden in ganz Israel". Militante Palästinenser hatten am Samstag etwa 250 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee reagierte darauf mit Dutzenden Vergeltungsangriffen. Panzer und Flugzeuge hätten 120 Ziele angegriffen, teilte die Armee mit.

Die Türkei rief die internationale Gemeinschaft unterdessen wegen des Gaza-Konflikts zum Handeln auf. "Wir verurteilen nachdrücklich die nicht differenzierenden Angriffe Israels im Gazastreifen, die dazu geführt haben, dass viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren oder sich verletzt haben", hieß es in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung des Außenministeriums in Ankara. "Wir fordern die internationale Gemeinschaft dringend auf, Maßnahmen zu ergreifen." Deren Ziel müsse es sein, die durch "die unverhältnismäßigen Maßnahmen Israels" zugenommenen Spannungen in der Region abzubauen.

Die Lage rund um den Gazastreifen hatte sich am Wochenende erneut verschärft. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bis Sonntagvormittag 450 Geschoße auf Israel ab. Das Militär reagierte nach eigenen Angaben mit rund 220 Vergeltungsangriffen auf das Palästinensergebiet. Auf israelischer Seite wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet, die Palästinenser meldeten sechs Tote.