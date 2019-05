Bruder von Algeriens Ex-Präsident Bouteflika festgenommen

Einen Monat nach dem erzwungenen Rücktritt von Algeriens langjährigem Staatschef Abdelaziz Bouteflika ist dessen Bruder und enger Vertrauter festgenommen worden. Der 61-jährige Said Bouteflika, der seinen Bruder während dessen Präsidentschaft beraten hatte, sowie zwei frühere Geheimdienstchefs seien am Samstag in Gewahrsam genommen worden, hieß es aus Sicherheitskreisen.