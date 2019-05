Rockets verkürzten gegen Warriors auf 1:2

Die Houston Rockets haben am Samstagabend (Ortszeit) in der zweiten NBA-Play-off-Runde mit einem 126:121-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Golden State Warriors in der "best of seven"-Serie auf 1:2 verkürzt. Topscorer für die Gastgeber war Superstar James Harden mit 41 Punkten, sieben davon in der fünfminütigen Overtime. Bei den Warriors ragte einmal mehr Kevin Durant mit 46 Zählern heraus.