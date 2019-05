Tunesische Polizei tötete drei islamistische Kämpfer

Die tunesische Polizei hat Sicherheitskreisen zufolge am Samstag drei islamistische Kämpfer in der Innenstadt von Sidi Bouzid getötet. Die Polizei beschlagnahmte dabei auch Waffen, hieß es am Sonntag. Das Innenministerium hatte zuvor berichtet, dass Anschläge im heiligen Monat Ramadan vereitelt worden seien. Dabei sei in dieser Woche ein "gefährlicher Terrorist" verhaftet worden.