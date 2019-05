Gegenseitige Vorwürfe zu Venezuela von Moskau und Washington

Russland und die USA haben sich erneut gegenseitig eine unzulässige Einmischung in die Krise in Venezuela vorgeworfen. "Wir rufen die Amerikaner und all diejenigen, die sie unterstützen, auf, ihre unverantwortlichen Pläne aufzugeben und ausschließlich im Rahmen internationalen Rechts zu handeln", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Sonntag in Moskau.