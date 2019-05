Meisterwerke vor Versteigerung: Sotheby's öffnet neue Räume

Das Auktionshaus Sotheby's hat seine aufwendig umgebauten Galerien in New York mit einer hochkarätigen Ausstellung wiedereröffnet. In den neuen Räumen mit nun mehr als 8.000 Quadratmetern Gesamtfläche stellt Sotheby's in diesen Tagen eine Reihe von Gemälden unter anderem von Pablo Picasso und Claude Monet vor ihrer Versteigerung Mitte Mai aus.