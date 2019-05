Olympia-Traum der ÖHV-Herren geplatzt

Das österreichische Hockey-Nationalteam der Herren hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 am Freitag verpasst. Die ÖHV-Truppe unterlag in der zweiten von drei Qualifikationsturnieren in Kuala Lumpur im Semifinale Malaysia 1:3 (1:1). Bei einem Sieg wäre neben dem Finaleinzug der Aufstieg in die entscheidende dritte Phase fixiert gewesen. Das ÖHV-Tor erzielte Leon Thörnblom.