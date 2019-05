Vorentscheidung wider Willen: Wacker empfängt Hartberg

Wenn Hartberg am Samstag in Innsbruck die Verteidigung seines Zwei-Punkte-Polsters unternimmt, könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt fallen. Die Trainer wollten zwar nichts von einem Endspiel wissen, aber nach dem Kellerduell gibt es nur noch drei Runden, um Punkte zu sammeln. Rapid gastiert bei der Admira, Mattersburg empfängt Altach (alle Spiele 17.00 Uhr).

Wie ernst die Lage beim FC Wacker ist, verdeutlichen bereits die Zahlen: Seit dem 10. November (1:0 gegen Altach) ist der Club vor heimischem Publikum sieglos, in den sieben Heimspielen seither gelang den Schwarz-Grünen nur ein Treffer. Doch mit dem jüngsten 4:1-Auswärtssieg in Altach schöpfte die Truppe von Thomas Grumser neuen Mut: "Wir versuchen die Kraft und Energie mitzunehmen, um auch morgen ein gutes Spiel zu machen." Hartberg-Coach Markus Schopp wähnt sich nach dem jüngsten 4:3-Sieg bei Rapid in einer "komfortablen", aber zweischneidigen Lage. "Wir haben ein Zweipunktepolster, das auch verdient ist zu diesem Zeitpunkt. Es ist aber auch eine Situation, die uns im Falle des Sieges nicht glauben lassen darf, dass wir es geschafft haben."

Mit einem Heimsieg über Altach würde der SV Mattersburg unterdessen den Klassenerhalt vorzeitig fixieren. Doch nach ansprechenden Frühjahrsleistungen schielen die Burgenländer ein wenig auf die kleine Europacup-Chance, die ein Platz unter den besten zwei der Qualifikationsgruppe noch bieten würde. "Natürlich ist der Klassenerhalt für jeden Trainer in der Quali-Gruppe ein Thema, wo jeder schaut, dass das irgendwann abgehakt ist", sagte SVM-Coach Klaus Schmidt. "Aber es ist doch normal, dass man sich als Fußballmannschaft nach oben orientiert. Wir haben in den letzten vier, fünf Runden brav gepunktet, den Schnitt wollen wir beibehalten."

Für Rapid gilt es nach dem verlorenen Cup-Finale eine schwache Bundesliga-Saison noch halbwegs zu retten. Im Gastspiel bei der Admira am Samstag soll Rang eins in der Qualifikations-Gruppe abgesichert werden. Die Niederösterreicher waren bisher ein Lieblingsgegner der Grün-Weißen, die alle drei Saisonduelle bei einem Torverhältnis von 8:0 gewonnen haben.