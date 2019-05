Pkw in Tirol von Felsbrocken getroffen: Lenkerin tot

Ein tödliches Unglück hat sich am Freitag auf einer Landesstraße in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) ereignet. Ein Pkw wurde von einem herabstürzenden Felsbrocken getroffen, die Lenkerin kam dabei ums Leben, teilte ein Polizeisprecher der APA mit. Die Beifahrerin der Frau blieb unverletzt. Die genaue Identität des Opfers war vorerst unklar.