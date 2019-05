Warnungen vor humanitärer Katastrophe im syrischen Idlib

Nach der Eskalation der Gewalt in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib warnen EU und Vereinte Nationen vor einer humanitären Katastrophe. Die syrischen und russischen Luftangriffe auf die Region im Nordwesten des Bürgerkriegslandes gingen am Freitag den vierten Tag in Folge weiter, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Sie würden täglich heftiger.